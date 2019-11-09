Партия Курца 11 ноября определит партнера для переговоров по формированию кабмина Австрии

9 ноября 2019 00:43 (UTC+04:00)

Консервативная Австрийская народная партия (АНП) завершила предварительные консультации с другими политическими силами страны и в понедельник объявит о решении, с кем она приступит к практической части переговоров по вопросу создания коалиционного правительства. Об этом сообщил в пятницу лидер АНП Себастьян Курц, которому после парламентских выборов президент Александер Ван дер Беллен поручил сформировать кабинет министров Австрии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На этих выходных Народная партия обсудит впечатления от консультаций <...> Не позднее понедельника мы примем решение и объявим о нем", - сказал Курц журналистам в Вене.

В начале октября лидер АНП Себастьян Курц получил мандат на формирование нового правительства республики после победы его партии на досрочных парламентских выборах. Работа по формированию кабинета может продлиться до католического Рождества, 25 декабря. Переходное правительство во главе с первой женщиной - канцлером Австрии Бригитте Бирляйн продолжает исполнять обязанности до создания нового кабмина.

Наиболее вероятными вариантами развития событий может считаться коалиция с "Зелеными" или же воссоздание правительства с правой Австрийской партией свободы (АПС). Тандем с "Зелеными" может столкнуться с трудностями из-за противоречий с АНП по вопросу миграционной политики и энергетики. Не исключено, что возможным исходом станет новая коалиция АНП и АПС, но руководство АПС из-за неутешительных итогов выборов самоустранилось от коалиционных переговоров.

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