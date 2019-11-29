Венгрия отказалась от участия в Евровидении из-за геев

29 ноября 2019 05:14 (UTC+04:00)

Венгрия решила не отправлять своего участника на Евровидение в следующем году из-за геев, перелдает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что официальной причины отказа от участия в музыкальном конкурсе нет, однако решение может быть связано с политикой премьер-министра "семья прежде всего", направленной на поддержание традиционных ценностей и повышение рождаемости в стране.

По информации сайта, не смотря на отказ от участия в Евровидении, трансляция конкурса на венгерском телевидении все же не отменится.

Конкурс Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая под слоганом "open up"

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