Евросоюз намерен обновить арктическую политику

9 декабря 2019 17:52 (UTC+04:00)

ЕС планирует обновить концепцию своей арктической политики с учетом быстрых изменений в регионе и растущего международного интереса к нему. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в одобренном в понедельник заявлении Совета ЕС.

Ранее источник в структурах ЕС сообщал журналистам в Брюсселе, что ЕС одобрит по итогам встречи министров иностранных дел 9 декабря документ по европейской арктической политике.

"Совет признает главную ответственность арктических государств за развитие Арктики, но также считает, что многие вопросы, затрагивающие регион, носят глобальный характер и более эффективно решаются в рамках регионального или многостороннего сотрудничества, в частности Арктического совета и в том числе через систему ООН", - говорится в заключениях Совета ЕС.

ЕС планирует "и впредь вносить значительный вклад" как на региональных, так и на многосторонних форумах, посвященных вопросам Арктики, в частности, в рамках Арктического совета, "Северного измерения" и программ трансграничного сотрудничества в регионе.

"Развитие Арктики происходит быстрыми темпами. ЕС должен обеспечить, чтобы его политический подход учитывал соответствующие аспекты развития", - говорится в заявлении.

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