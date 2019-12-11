Мэр Муссомели расскажет, как купить дом на Сицилии за один евро

Руководство итальянского Муссомели в конце недели приедет в Москву, чтобы официально представить в России нашумевший инвестиционный проект "Дома за один евро", а также наладить прямые связи с российскими инвесторами и туроператорами, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Весной власти Муссомели приняли решение предложить всем желающим, прежде всего иностранцам, приобрести за один евро опустевшие дома в историческом центре этого города в сицилийской провинции Кальтаниссетта при условии, что новые хозяева проведут полный ремонт объекта недвижимости. Это предложение было опубликовано на английском языке на официальном сайте муниципалитета и вызвало живой интерес во многих странах.

"С момента запуска нашего проекта "Дома за один евро" в Муссомели были приобретены уже более 120 жилых зданий. Среди новых владельцев недвижимости - граждане Австралии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Китая, Нидерландов, Польши, Франции, Чехии, Швейцарии и США. В настоящее время мы еще можем предложить потенциальным покупателям около 230 объектов недвижимости в самом центре города. Не исключаю, что вскоре мэрия примет решение несколько расширить этот список и вывести на рынок новые дома", - заявил мэр.

Катания подчеркнул, что единственное требование местных властей к покупателям недвижимости за символическую цену - проведение полного ремонта помещения в течение 36 месяцев с момента заключения сделки. Он также указал, что мэрия не намерена ограничивать новых владельцев недвижимости в том, что касается ее дальнейшего использовании. В частности, предприниматель из Индии намерен вскоре открыть в отремонтированном им доме центр по обучению йоге, а представители Польши хотят организовать в Муссомели дом творчества для своих деятелей культуры.

"Среди новых домовладельцев уже есть и россияне, причем нам ясно, что интерес к этой инициативе в вашей стране может быть значительно большим. Буквально в начале этой недели я встречался с вашими соотечественниками, которые очень заинтересовались приобретением дома в Муссомели", - подчеркнул собеседник агентства.

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