Курц намерен сформировать коалиционное правительство Австрии в январе 2020 года

15 декабря 2019 19:32 (UTC+04:00)

Консервативная Австрийская народная партия (АНП) намерена завершить в начале января 2020 года переговоры с партией "Зеленые" по формированию коалиционного правительства Австрии. Об этом сообщил в воскресенье австрийской газете Kronen Zeitung лидер АНП Себастьян Курц, который после парламентских выборов получил мандат на формирование кабинета министров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я хочу управиться [с формированием правительства] к началу января", - сказал Курц. По его словам, переговоры с "Зелеными" идут хорошо, обеим партиям остается обсудить детали будущего сотрудничества.

АНП в ноябре вступила в коалиционные переговоры с "Зелеными". Прежний партнер по коалиции АНП - Австрийская партия свободы (АПС) - на стал вступать в коалиционные переговоры из-за неутешительных итогов выборов. Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) и "Новая Австрия" не рассматривались АНП в качестве партнера по правительству из-за фундаментальных разногласий.

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