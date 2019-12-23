На выборах президента Хорватии лидирует кандидат от оппозиции

23 декабря 2019 07:33 (UTC+04:00)

Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович получает наибольшее число голосов по итогам прошедших в воскресенье выборов президента страны, однако не набирает более 50% голосов избирателей. Об этом сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По итогам обработки 96% бюллетеней, Миланович набирает 29,6% голосов. За ним с результатом 26,77% голосов следует действующий президент страны Колинда Грабар-Китарович. Третье место занимает певец и музыкант Мирослав Шкоро, за него проголосовали 24,37% избирателей.

Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, что свидетельствует о необходимости проведения второго тура выборов.

Во втором туре, который пройдет 5 января 2020 года, примут участие два претендента, набравших наибольшее число голосов по итогам первого избирательного этапа.

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