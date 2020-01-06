В Германии назвали Гуаидо легитимным главой парламента Венесуэлы

Германия рассматривает венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо как легитимного спикера национального собрания страны, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее на официальном заседании парламента вместо Гуаидо на пост спикера был избран провластный депутат Луис Парра. Президент Николас Мадуро заявил, что претензии оппозиции к ходу голосования несостоятельны: кворум был документально подтвержден, а оцепление вокруг здания выставили по просьбе самого Гуаидо, опасавшегося провокаций. После этого депутаты-соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок.

Берлин считает, что руководство Венесуэлы "попыталось манипулировать выборами", назвав ограничение доступа к парламенту "нападением на демократию".

"Его переизбрали 100 голосами при 167 присутствовавших депутатах, то есть очевидным большинством, председателем национального собрания. Таким образом, ничего не изменилось, чтобы правительство ФРГ не считало Гуаидо переходным лидером", - заявил Зайберт на брифинге в понедельник.

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