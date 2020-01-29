Майк Помпео надеется, что Британия пересмотрит свое решение по Huawei

29 января 2020 18:06 (UTC+04:00)

Великобритания может пересмотреть решение о допуске китайской корпорации Huawei к поставкам оборудования для создания сети пятого поколения мобильной связи (5G). Такое мнение высказал в среду заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Есть шанс того, что Соединенное Королевство пересмотрит свое решение в процессе реализации (проекта по созданию сети 5G), кроме того, важно понимать, что многие частные компании в США и Европе проводят огромную работу, чтобы гарантировать настоящую конкуренцию Huawei", - приводит слова Помпео агентство Reuters. Госсекретарь США добавил, что намерен обсудить вопросы телекоммуникаций и безопасности с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой МИД Домиником Раабом.

Во вторник Великобритания приняла решение допустить Huawei к запуску сети 5G в стране с рядом условий. В частности, компания будет исключена из списка поставщиков "критически важной национальной инфраструктуры" и будет "подвергнута жестким ограничениям". Например, оборудование Huawei не может быть использовано на секретных объектах, а общий вклад китайской компании в создание сети 5G в Великобритании "будет ограничен на уровне до 35%".

В мае прошлого года президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет накладывать запрет на некоторые коммерческие сделки с информационно-коммуникационными технологиями и услугами в случае, если будет выявлен риск для американской инфраструктуры или угроза национальной безопасности. На основании этого 17 мая Минторг США внес Huawei в черный список. 20 мая он выдал корпорации временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая с тех пор дважды продлевалась.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.

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