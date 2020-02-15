Хайко Маас обсудил с Лавровым ситуацию в Идлибе
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в сирийском Идлибе, от российских коллег ожидают воздействия на президента Сирии Башара Асада, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы (с турецким коллегой) обсудили ситуацию в Сирии, в Идлибе. Есть опасение, что там произойдет большая гуманитарная катастрофа, если бои, которые там ведутся, не прекратятся. Это обсуждалось и с российскими коллегами сегодня утром, что мы ожидаем от российской стороны, что они окажут воздействие на режим Асада", - сказал Маас.
Ранее Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба.
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