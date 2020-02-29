Маас считает "знаком надежды" соглашение между США и "Талибаном"

Соглашение между США и радикальной группировкой "Талибан" стало "знаком надежды" на запуск политического процесса в Афганистане, заявил в субботу глава МИД ФРГ Хайко Маас, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Последнее развитие в Кабуле и Дохе - это знак надежды. Он дает ход долгожданному шансу на мирный процесс в Афганистане", - заявил Маас. Его слова приводит рассылка МИД ФРГ.

По словам министра, "теперь решающим будет продолжение свертывания насилия" со стороны талибов. Все участники соглашения должны выполнять свои обязательства, "как можно быстрее приступить к внутриафганским переговорам", добавил он.

"Нам важно, чтобы переговоры базировались на тех достижениях в области прав человека и верховенства закона, которые Афганистан достиг в прошлые годы. Возвращения к тоталитарному единовластию "Талибан" за счет целого поколения молодых женщин и мужчин не должно быть", - сказал министр.

Он добавил, что Германия готова поддерживать "внутриафганский мирный процесс", будет "вместе со своими партнерами и в будущем выступать за мирное и долгосрочное решение конфликта в Афганистане".

В субботу на торжественной церемонии в Катаре США и движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начала межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.