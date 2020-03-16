В Австрии число заразившихся коронавирусом выросло до 959 человек

Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии в понедельник достигло 959. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения республики.

В воскресенье во второй половине дня ведомство сообщало о 860 зараженных. Минздрав Австрии публикует информацию о текущей ситуации с коронавирусом дважды в день, по состоянию на 8.00 и 15.00.

К настоящему моменту в Австрии провели 8 490 тестов на коронавирус, 959 оказались положительными, шесть человек уже выздоровели. Зафиксирована одна смерть - в четверг в Вене скончался 69-летний мужчина, который побывал в Италии и имел другие болезни.

ВОЗ в среду объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Правительство Австрии в несколько этапов ввело ограничительные меры для сдерживания распространения вируса в стране.