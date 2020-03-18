В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 475. Всего с начала вспышки умерли почти 3 тыс. человек, заявил в среду глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Число вылечившихся увеличилось на 1084 и достигло 4025. Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 28 710, на 2648 больше, чем накануне, уточнил он. С начала вспышки заразились более 35 тыс., включая излечившихся и скончавшихся.
Ранее сообщалось о 2503 летальных исходах и 31 506 случаях заражения, выявленных с начала пандемии.
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