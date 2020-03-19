ЕЦБ выкупит ценные бумаги на €750 млрд для поддержки финансовой стабильности

Совет управляющих Европейского Центрального банка (ЕЦБ) принял решение о запуске программы выкупа ценных бумаг на €750 млрд для поддержки финансовой стабильности в условиях распространения коронавируса нового типа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в опубликованном вечером в среду заявлении на официальном сайте ЕЦБ.

"Совет управляющих [ЕЦБ] принял решение запустить новую временную программу покупки активов частных и государственных ценных бумаг, чтобы противостоять серьезным рискам для механизмов кредитно-денежной политики и перспектив в зоне евро, вызванным вспышкой и быстрым распространением коронавируса, [вызывающего заболевание] COVID-19", - говорится в тексте.

Выкуп ценных бумаг на сумму €750 млрд будет осуществляться до конца 2020 года и "будет включать все категории активов, подпадающие под существующую программу их покупки", отмечается в заявлении регулятора. В ЕЦБ добавили, что принятая программа может быть прекращена в связи с решением о завершении кризисного этапа в распространении коронавируса нового типа, но "в любом случае [это произойдет] не ранее конца 2020 года".

Руководство европейского регулятора на заседании 12 марта решило, что до конца 2020 года на 120 млрд евро временно будет расширена программа выкупа активов, что, по мнению ЕЦБ, "будет поддерживать благоприятные условия финансирования для реального сектора экономики в период повышенной волатильности".