ВОЗ: Пик заражений коронавирусом не пройден
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во вторник заявила, что в мире пик заражений коронавирусом COVID-19 еще не пройден. При это морганизация отмечает, что в некоторых частях Европы прирост новых случаев инфицирования сокращается, передает Trend со ссылкой на Прайм.
"90% случаев заражений происходит в Европе и США. Так что мы пока еще не наблюдаем пика заражений", цитирует агентство Рейтер спикера ВОЗ Маргарет Харрис.
При этом в Китае, откуда и пошло распространение коронавируса в конце прошлого 2019 года, в настоящее время самой большой угрозой являются завозные случаи заразившихся.
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