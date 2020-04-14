ВОЗ: Пик заражений коронавирусом не пройден

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во вторник заявила, что в мире пик заражений коронавирусом COVID-19 еще не пройден. При это морганизация отмечает, что в некоторых частях Европы прирост новых случаев инфицирования сокращается, передает Trend со ссылкой на Прайм.

"90% случаев заражений происходит в Европе и США. Так что мы пока еще не наблюдаем пика заражений", цитирует агентство Рейтер спикера ВОЗ Маргарет Харрис.

При этом в Китае, откуда и пошло распространение коронавируса в конце прошлого 2019 года, в настоящее время самой большой угрозой являются завозные случаи заразившихся.