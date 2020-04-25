Власти Бельгии приняли решение начать с 4 мая поэтапную отмену карантина
Правительство Бельгии с 4 мая приступает к поэтапной отмене карантина, обязав граждан в общественных местах носить маски или повязки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила в пятницу премьер-министр королевства Софи Вильмес по итогам заседания Национального совета безопасности, длившегося более семи часов.
"Мы приняли решение о начале поэтапного ослабления карантина с 4 мая. Использование средств защиты в общественных местах станет абсолютно обязательным, для этого можно использовать любые средства, закрывающие рот и нос, включая шарфы или самодельные маски", - заявила она.
Ранее правительство Бельгии признало, что не может обеспечить население страны масками промышленного производства.
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