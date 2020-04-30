ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил регулятор.

Кроме того, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,5%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.

"Совет управляющих регулятора ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на своих нынешних или более низких уровнях, пока он не увидит, что прогноз по инфляции будет устойчиво приближаться к уровню, достаточно близкому, но ниже 2% в пределах его горизонта прогнозирования", - пояснили в банке.

Также ЕЦБ сохранит программу выкупа бондов в объеме €750 млрд, которая была расширена на €120 млрд в марте. По мнению ЕЦБ, это будет поддерживать благоприятные условия финансирования для реального сектора экономики в период повышенной волатильности. Программа будет действовать до конца 2020 года, а также пока регулятор не решит, что фаза кризиса в связи с распространением коронавируса завершена.

В сообщении регулятора также отмечается, что размер покупки активов может быть увеличен по мере необходимости.

Следующее заседание совета управляющих ЕЦБ состоится 4 июня 2020 года.