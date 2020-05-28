Французский фрегат не пустил танкер в ливийский порт

Фрегат французских ВМС перехватил танкер, который направлялся в порт Тобрук в Ливии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в четверг агентство Bloomberg.

По его сведениям, 22 мая французский корабль Jean Bart в рамках миссии ЕС в Средиземном море под названием IRINI по контролю за соблюдением оружейного эмбарго в отношении Ливии, подошел к танкеру Jal Laxmi под флагом Габона после получения информации о том, что судно направляется в Тобрук для загрузки нефтепродуктами и их продажей компании, зарегистрированной в ОАЭ. Как отмечает агентство, танкер прекратил движение по направлению в Тобрук, но не покинул данный район.

Одна из задач миссии IRINI, стартовавшей 1 апреля, - недопущение незаконного экспорта из Ливии нефти и нефтепродуктов.