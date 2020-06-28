В центре Афин неизвестные разбили витрины и повредили банкоматы

Неизвестные разбили витрины магазинов и повредили два банкомата на центральной афинской торговой улице Эрму, задержаны шесть человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье телеканал Open TV.

По его данным, инцидент произошел в субботу вечером. Группа неизвестных кувалдами повредила витрины нескольких магазинов и два банкомата. Затем злоумышленники нарисовали краской лозунги на стенах домов и скрылись с места преступления.

Полицейские, дежурящие в этом торговом квартале, задержали шесть человек и проверили их на причастность к инциденту. Однако в связи с отсутствием улик задержанные были освобождены, сообщает телеканал.

В Афинах в последние годы имели место десятки инцидентов с нападением анархистов на магазины, офисы банков и компаний.