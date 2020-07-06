В Украине зафиксировали минимальный за три недели суточный прирост заразившихся COVID-19

Украинские медики за сутки зафиксировали 543 новых случая коронавируса, что стало самым низким показателем за последние три недели. Об этом в понедельник на брифинге заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Украине заболели 543 человека - это меньше, чем мы фиксировали в последние три недели", - проинформировал он. Накануне этот показатель составил 823, что было почти на 52% больше приведенных в понедельник данных. За минувший день госпитализировано 172 человека, скончались - 13, выздоровели - 327. Больше всего новых больных обнаружено на западе страны - в Львовской (104 новых случая), Ровенской (82), Закарпатской (54) областях, а также в столице (59).

В целом, как указывается в официальном Telegram-канале Минздрава Украины "Коронавирус в регионах", в стране зафиксировано 49 043 случаев коронавируса, выздоровели 21 703 человека, умерли - 1 262. Больше всего заразившихся за весь период пандемии выявлено в Львовской области - 6 301 человек.

По информации Степанова, за сутки в Украине проведено 10 709 тестирований, из которых 4 013 - на антитела и 6 696 - методом ПЦР, положительными из последних оказались 8,1%. В целом за все время исследований в стране сделано 722 513 ПЦР-тестов, из которых коронавирус был подтвержден в 6,8% случаях. Охват населения тестированием составляет 1,7%.