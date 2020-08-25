В Хорватии планируют ввести укороченные занятия и маски в школах из-за коронавируса

Власти Хорватии из-за непростой эпидемической ситуации в стране и продолжающегося роста числа новых заражений коронавирусом изучают возможность введения укороченных занятий в школах и обязательного ношения защитных масок в старших классах. Об этом сообщила координатор рабочей группы по разработке мер для начала нового учебного года Анна Павич Шиметин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Предлагается двух- или трехчасовое обучение [в день], работа в две смены, чтобы не начинать занятия для всех одновременно, а также развести время отдыха [учеников]", - подчеркнула Павич Шиметин. При этом она отметила, что необходимо также обеспечить резервные помещения для учебы в целях соблюдения учениками социального дистанцирования в классах. По ее словам, норма для начальной школы составит 1,5 метра, а для средней - 2 метра.

"Маски будут обязательными для старшеклассников, а также для учеников средней школы, но только в тех случаях, когда нет возможности соблюдать дистанцию в классах", - уточнила Павич Шиметин, добавив, что защитными масками также должны будут пользоваться весь преподавательсткий состав.

Если предложения указанной рабочей группы будут приняты Министерством науки и образования Хорватии, новый учебный год начнется в стране 7 сентября при фактическом присутствии школьников.

Первый случай заражения коронавирусом в Хорватии был подтвержден 25 февраля. С начала пандемии в стране зарегистрировано 8 312 заболевших, 5 926 человек выздоровели, 173 инфицированных умерли, почти 153 тыс. граждан прошли тест на коронавирус. С 27 апреля до конца мая в Хорватии постепенно смягчались карантинные меры. Сейчас привычная жизнь в стране практически полностью восстановлена. В связи с ростом числа заразившихся власти ввели обязательное ношение защитных масок в транспорте и общественных местах.