Более 30 человек задержаны в Лондоне на акции против нового карантина и вакцинации

Тридцать два человека были задержаны на манифестации против возможного нового общенационального карантина, вакцинирования от коронавируса, прошедшей в субботу в центре столице Великобритании. Об этом говорится в сообщении лондонской полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В общей сложности были произведены 32 задержания за правонарушения, включавшие в себя беспорядки с применением насилия, нарушение общественного порядка, нападение на сотрудников чрезвычайных служб, а также нарушение правил, введенных в связи с COVID (заболевание, вызываемой коронавирусом нового типа - прим. ТАСС)", - отмечается в коммюнике Скотленд-Ярда. Два сотрудника полиции получили легкие ранения. Ранее агентство PA сообщило, что вышедшие на Трафальгарскую площадь люди, среди которых были сторонники теории заговора как основы пандемии коронавируса, оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, которые решили разогнать собравшихся.

Скотленд-Ярд пошел на радикальные меры из-за того, что сотни участников акции протеста отказывались прекратить противозаконную манифестацию. В Англии действует запрет на массовые собрания для того, чтобы уменьшить риск передачи инфекции.

На кадрах, размещенных в социальных сетях, было видно, что демонстранты образовали живую цепь, сильно затрудняя попытки полицейских их разогнать или задержать. Мало кто из протестующих использовал защитные маски, а в толпе виднелись плакаты с утверждениями, что коронавирус - это фальшивка, вакцины - зло, что настоящим распространителем вируса выступают вышки мобильной связи 5G, а также призывавшие противостоять тирании правительства.

В конце августа на аналогичной акции протеста в центре Лондона приняли участие, по различным оценкам, от нескольких сотен до 10 тыс. человек. Среди задержанных оказался старший брат бывшего лидера Лейбористской партии Джереми Корбина - Пирс Корбин. Позже он был оштрафован на £10 тыс. ($13 тыс.) за организацию акции протеста.