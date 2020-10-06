Президент Сербии анонсировал крупнейшие учения ВВС страны

Крупнейшие в истории Сербии учения военно-воздушных сил пройдут 10 октября.

Об этом заявил в понедельник в обращении к нации президент страны Александар Вучич, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В субботу мы проведем самые большие учения, из всех проводившихся до сих пор. Все, что у нас есть, все, что летает, стреляет в воздух, из воздуха вы сможете увидеть. Боевые стрельбы, самые большие учения, вы увидите всю мощь сербской авиации, это будет невиданное до сих пор [зрелище], которое вы сможете сравнить с тем, что у нас было всего семь лет назад, когда мы могли поднять в воздух один или два МиГ-21. Вы сможете увидеть наши самые современные и самые мощные вертолеты, вооруженные до зубов, наши самолеты, не только бомбардировщики, но и полностью вооруженные истребители, первый раз мы поднимем в воздух наши беспилотники, надеюсь, погода нас не подведет и это станет зрелищем для всех граждан Сербии", - заявил Вучич.