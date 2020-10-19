Комитет министров СЕ в ноябре примет решение о координации в борьбе с пандемией

Решение о координации усилий по борьбе с распространением коронавируса будет принято в ноябре на предстоящей сессии Комитета министров Совета Европы (СЕ). Об этом в понедельник сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем организации Марией Пейчинович-Бурич, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава МИД сообщил, что на переговорах с генсеком обсуждались действия, которые Совет Европы может предпринять для обеспечения координации международных усилий в борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями. "На эту тему госпожа генеральный секретарь подготовила полезный доклад. Готовится и решение Комитета министров Совета Европы, которое должно быть принято на его заседании под греческим председательством в следующем месяце", - сказал он.

Как отметил Лавров, Совет Европы не должен быть просто блюстителем конвенции в сфере здравоохранения, а призван формировать конструктивную повестку дня, объединять усилия государств - членов с опорой на имеющиеся механизмы, в том числе на Европейскую социальную хартию, конвенцию Медикрим, Европейскую фармакопею. "Приветствуем в этой связи <...> предложения, которые содержатся в докладе генерального секретаря по усилению социального измерения в деятельности Совета Европы", - подчеркнул он.

Сессию Комитета министров Совета Европы планируется провести в Афинах 4 ноября.