В Лионе эвакуируют вокзал
Эвакуация железнодорожного вокзала проводится в Лионе, движение всех поездов приостановлено. Об этом в четверг сообщил телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его информации, на территории вокзала найдена подозрительная посылка, работают саперы. Полиция оцепила значительный периметр перед зданием. Движение поездов приостановлено.
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