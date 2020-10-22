В Лионе эвакуируют вокзал

Эвакуация железнодорожного вокзала проводится в Лионе, движение всех поездов приостановлено. Об этом в четверг сообщил телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, на территории вокзала найдена подозрительная посылка, работают саперы. Полиция оцепила значительный периметр перед зданием. Движение поездов приостановлено.