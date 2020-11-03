Канцлер Австрии назвал произошедшее нападение в Вене терактом

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее нападение в Вене терактом, заявил, что полиция будет решительно действовать против его исполнителей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Полиция будет решительно действовать против исполнителей этого отвратительного теракта. Я рад, что наши полицейские нейтрализовали одного преступника. Мы не позволим нас запугать терроризмом и будем всеми силами бороться с такими атаками", - говорится в заявлении канцлера.

Курц заявил, что мотивы произошедшей в Вене стрельбы пока неизвестны. "Пока ничего не можем сказать о мотивах", - сказал Курц в эфире телеканала ORF-2. По словам канцлера, "не исключается антисемитский мотив в связи с местом [рядом с синагогой], где начался этот террористический акт".

По словам Курца, преступники, устроившие стрельбу в центре Вены, профессионально подготовлены и хорошо вооружены.

"Несколько преступников по-прежнему, по всей видимости, в бегах. Они хорошо вооружены, автоматическим оружием, профессионально подготовлены. Это определенно террористический акт. В настоящее время есть 15 пострадавших", - проинформировал Курц.