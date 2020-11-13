BioNTech ожидает, что вакцинация от коронавируса в ФРГ стартует в начале 2021 года

Европа 13 ноября 2020 20:09 (UTC+04:00)
BioNTech ожидает, что вакцинация от коронавируса в ФРГ стартует в начале 2021 года

Германская фармацевтическая компания BioNTech ожидает, что к вакцинации жителей ФРГ от нового коронавируса удастся приступить уже в начале следующего года. Об этом сообщили в опубликованном в пятницу интервью газете Suddeutsche Zeitung инвесторы Томас Штрюнгман и Михаэль Мочман, которые финансируют фирму из Майнца с начала ее деятельности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы надеемся на то, что в начале 2021 года будет регистрация и можно будет прививать", - отметили инвесторы. Таким образом, BioNTech и ее американский партнер Pfizer станут, судя по всему, первыми западными компаниями, которые запустят вакцину от коронавируса на рынок. По мнению Штрюнгмана и Мочмана, в одиночку компании не под силу противодействовать распространению коронавируса. "Можно лишь надеяться на то, что скоро, возможно, будут допущены также вакцины от AstraZeneca, Moderna и Curevac", - отметили инвесторы.

Штрюнгман сообщил, что в испытаниях вакцины до сих пор приняли участие почти 22 тыс. добровольцев. "Ни у кого, по моим сведениям, до сих пор не было обнаружено серьезных побочных эффектов", - подчеркнул он.

На текущей неделе BioNTech опубликовала промежуточные результаты третьей фазы испытаний нового препарата. По ее данным, риск заразиться коронавирусом при применении вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки. Вместе с Pfizer она планирует подать запрос на регистрацию препарата в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на следующей неделе.

Как ранее сообщалось, новый препарат относится к группе так называемых генных вакцин, содержащих в себе генетическую информацию о возбудителе. BioNTech работает преимущественно в области разработки методов иммунотерапии рака.

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