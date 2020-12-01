В ЕС могут завершить оценку вакцины BioNTech-Pfizer к 29 декабря

Заключение по вакцине от коронавируса, разработанной германской фармацевтической компании BioNTech и ее американским партнером Pfizer, может быть дано к 29 декабря. Об этом сообщило во вторник в пресс-релизе Европейское агентство по лекарственным препаратам (ЕМА), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если представленные данные достаточно полные, для того чтобы сделать вывод относительно качества, безопасности и эффективности вакцины, Европейское агентство по лекарственным препаратам может завершить оценку к внеплановой встрече, запланированной к проведению не позднее 29 декабря", - говорится в сообщении ЕМА.

Как отмечается, оценка вакцины компании Moderna может быть завершена к 12 января 2021 года. "Если представленные данные достаточно полные, для того чтобы сделать вывод относительно качества, безопасности и эффективности вакцины, Европейское агентство по лекарственным препаратам может завершить оценку к внеплановой встрече, запланированной к проведению не позднее 12 января", - говорится в сообщении регулятора.