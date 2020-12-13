Глава британского МИД заявил о сохранении препятствий для заключения торговой сделки с ЕС

Разногласия между Великобританией и ЕС, мешающие сторонам заключить соглашение о формате будущих отношений и свободной торговле, по-прежнему сохраняются. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил в воскресенье утром глава МИД Великобритании Доминик Рааб, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы хотим, чтобы к нам относились так же, как и к любой уважающей себя демократической стране, - сказал Рааб, подчеркнув недопустимость требований ЕС, которые, с точки зрения Лондона, подрывают суверенитет королевства. - Если Евросоюз готов принять этот факт на политическом уровне, то у нас есть все причины для уверенности [в заключении торговой сделки], однако, думаю, что до этого еще далеко".

"Фундаментальные вопросы"

По его словам, основным предметом переговоров остаются "фундаментальные вопросы" о распределении квот на вылов рыбы и так называемых единых правилах игры - обеспечении условий равной конкуренции для британских и европейских компаний. ЕС настаивает на том, что для этого в Великобритании должны действовать те же экологические, трудовые и социальные стандарты, что и в Евросоюзе, для чего властям королевства придется принимать законы, аналогичные резолюциям ЕС в упомянутых областях, в то же время отказываясь от выработки собственных. Если же этого происходить не будет, Брюссель сможет в одностороннем порядке вводить тарифы на британские товары, что Лондон считает неприемлемым.

Решение о том, могут ли стороны найти компромисс, должно быть принято в воскресенье по итогам разговора между главой британского правительства Борисом Джонсоном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ожидается, что он состоится после полудня по лондонскому времени (15:00 мск).

Отвечая на вопрос о том, могут ли переговоры продолжиться в начале следующего года, если стороны объявят о невозможности достичь сделки, министр заявил, что сторонам безусловно придется согласовать меры, которые позволят избежать наиболее серьезных последствий возвращения таможенных проверок и торговых тарифов.

"Однако сейчас встречные шаги ожидаются именно со стороны ЕС. Предположение о том, что после 1 января они каким-то образом добьются уступок, которых не могут добиться теперь, совершенно не выдерживает критики", - сказал министр.

Долгий Brexit

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет консультаций по поводу условий выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого европейского рынка. До конца переходного периода, продлевать который британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.

По итогам 2019 года объем торговли Великобритании и ЕС составил примерно 900 млрд долларов. Если соглашение, в котором будут оговариваться новые нормы, так и не удастся заключить, стороны начнут вести дела по правилам ВТО с применением всех пошлин и квот.