Нидерланды приостановили пассажирское авиасообщение с ЮАР

Правительство Нидерландов приняло решение прекратить авиасообщение с ЮАР из-за обнаруженной там новой разновидности коронавируса, которая, по словам властей африканской страны, распространяется быстрее известных штаммов. Об этом сообщил во вторник в Twitter МИД Нидерландов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Чтобы предотвратить распространение более заразной разновидности коронавируса в Нидерландах, правительство приняло решение с настоящего момента запретить все пассажирские рейсы из ЮАР", - говорится в сообщении.

В свою очередь Нидерландская телерадиовещательная корпорация уточнила, что мера действует до 1 января. Перевозка грузов и медицинского персонала остается разрешенной.

Ранее власти ЮАР сообщили о появлении новой разновидности коронавируса. С приближением лета и приходом в страну, находящуюся в Южном полушарии, жаркой погоды, специалисты надеялись, что число инфицированных сократится. Однако в декабре неожиданно для многих число новых случаев заражения стало быстро расти. Местные ученые объяснили этот факт появлением новой разновидности коронавируса, которая отличается повышенной активностью.