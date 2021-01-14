В Германии несколько привитых вакциной BioNTech - Pfizer заразились коронавирусом

Несколько человек в доме престарелых в германском городе Хаген (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) заразились коронавирусом, несмотря на то, что им была сделана прививка. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Представитель администрации города заявила изданию, что иммунитет к COVID-19 формируется лишь спустя 7-10 дней после первой прививки. Всего необходимы две инъекции вакцины, разработанной консорциумом BioNTech - Pfizer. "За это время можно заразиться", - отметила она.

В Германия кампания по вакцинации официально началась 27 декабря, хотя первая прививка была сделана 26 декабря. До конца 2020 года ФРГ получила более 1,3 млн доз вакцины BioNTech - Pfizer, в течение 2021 года власти страны рассчитывают получить еще 130 млн доз препарата от BioNTec - Pfizer и компании Modernа.