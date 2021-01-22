Власти Португалии приостановят авиасообщение с Британией
Правительство Португалии приняло решение о приостановке авиасообщения с Великобританией с субботы для предотвращения распространения нового штамма коронавируса. Об этом в четверг заявил премьер-министр республики Антониу Кошта, передает агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его информации, между странами будут осуществляться только вывозные рейсы. Как отметил Кошта, данный шаг призван снизить "риск заражения" мутировавшим штаммом коронавируса, выявленным раннее в Соединенном Королевстве.
Всего в Португалии выявлено почти 600 тыс. случаев заражения, умерли 9 686 человек, выздоровели более 434 тыс.
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