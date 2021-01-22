Автобус со школьниками попал в аварию на западе Франции
Автобус со школьниками съехал в кювет во французском департаменте Иль и Вилен (запад страны), семь человек получили легкие травмы. Об этом в пятницу сообщило издание Ouest-France, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его информации, автобус, в салоне которого находились 52 ученика, попал в ДТП примерно в 08:15 на дороге между городами Сен-М'Ервон и Монтобан-де-Бретань. Прибывшие на место спасатели помогли детям выбраться через окна.
О причинах аварии не сообщается.
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