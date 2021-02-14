В Британии выявили наименьшее с 2 октября число случаев заражения коронавирусом за сутки

Число выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 10 972, что стало самым низким показателем с 2 октября прошлого года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье на сайте правительственной информации, за последние 24 часа от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 258 инфицированных - минимум с 26 декабря.

Днем ранее власти сообщили о 13,3 тыс. случаев заражения и 621 летальном исходе. Всего в Великобритании умерли свыше 117,1 тыс. заразившихся коронавирусом, что является самым большим показателем в Европе. Число выявленных случаев инфицирования превысило 4,03 млн. За последние семь дней количество регистрируемых в стране случаев сократилось на 28% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.