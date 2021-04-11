Тело одинокого мужчины девять лет пролежало в квартире

Европа 11 апреля 2021 06:09 (UTC+04:00)
Тело одинокого мужчины девять лет пролежало в квартире

Тело одинокого мужчины девять лет пролежало в квартире в Осло до того, как его обнаружили. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, сообщает Норвежская вещательная корпорация (NRK).

Погибшего обнаружили, когда его опекун обратился в полицию с просьбой вскрыть квартиру для ремонта. Полиция предполагает, что пожилой мужчина скончался от естественных причин в апреле 2011 года, судя по сроку годности на пакете молока в его холодильнике.

Сообщается, что мужчина был очень замкнут и необщителен. Поэтому когда он вдруг пропал, соседи предположили, что его забрали в дом престарелых или что он переехал. С 2018 года ему перестала начисляться пенсия, но счета за квартиру продолжили автоматически оплачиваться. Известно, что мужчина был по крайней мере дважды женат и у него есть несколько детей, поэтому в полиции озадачены тем, почему никто не хватился его за эти годы.

В феврале сообщалось, что в японском правительстве впервые появилась должность министра одиночества. В кабмине страны считают, что проблема одиноких людей особенно обострилась в период пандемии. Власти планируют провести перепись населения, чтобы выявить одиноких людей и оказать им помощь.

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