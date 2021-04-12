Шестеро детей пострадали при пожаре в жилом доме в Праге
Не менее 14 граждан пострадали при пожаре квартиры в Праге, среди них шестеро детей в возрасте до семи лет. Об этом сообщила журналистам в воскресенье вечером представитель объединенной службы скорой медицинской помощи Чехии Яна Поштова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"При пожаре квартиры на третьем этаже дома на улице Чернокостелецкой в Праге травмы различной степени тяжести получили 14 человек, из которых шестеро - дети в возрасте от одного года до семи лет", - отметила она.
Двое детей в тяжелом состоянии. Они находятся в реанимации. Один из них введен медиками в состояние искусственной комы.
Причины пожара расследует полиция.
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