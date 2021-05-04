В Великобритании использовали 50 млн доз вакцин от коронавируса
Жители Великобритании получили свыше 50 млн инъекций препаратов, защищающих от нового коронавируса. Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной информации, первую из двух доз вакцины получили 34,59 млн жителей страны, а обе - 15,5 млн., передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ожидается, что 17 мая в стране будет снят целый ряд ограничений, действующих с января прошлого года. Как заявил в понедельник премьер-министр Борис Джонсон, с середины мая правительство намерено разрешить туристические поездки в некоторые страны, список которых пока определяется. Сейчас британцам запрещены все поездки за рубеж, за исключением крайне важных.
С 17 мая планируется полностью возобновить работу пабов, ресторанов, кинотеатров, отелей и музеев. Болельщики смогут посещать спортивные мероприятия. С 21 июня могут быть сняты все ограничения на контакты с другими людьми, а также разрешено проведение массовых мероприятий. На этом этапе театры, концертные залы и ночные клубы смогут полноценно возобновить работу.