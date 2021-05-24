В Британии из замка украли четки шотландской королевы и другие драгоценности

Европа 24 мая 2021 12:17 (UTC+04:00)
В Британии из замка украли четки шотландской королевы и другие драгоценности

Неизвестные украли ценные предметы на сумму более £1 млн (более $1,4 млн) из замка Эрандел в графстве Западный Сассекс в Великобритании. Об этом в понедельник сообщила вещательная корпорация Би-би-си, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Среди похищенных предметов особую ценность представляют золотые четки шотландской королевы Марии Стюарт (правила с 1542 по 1567 годы), которые были при ней во время ее казни в 1587 году, и коронационные чашки, переданные ею тогдашнему графу-маршалу (почетная наследуемая должность при британском королевском дворе, в ее полномочия входит осуществление различных церемониальных функций). "Украденные предметы сами по себе достаточно дорогие, однако они представляют несравнимо более высокую ценность как уникальные артефакты из коллекции герцога Норфолка из дома Говардов (знатный род в средневековой Англии, которому принадлежал замок Эрандел)", - сообщил Би-би-си представитель попечительского совета замка.

Кража произошла в пятницу вечером, сигнал тревоги прозвучал в 22:30 по местному времени. Как утверждает представитель территориального отделения полиции Сассекса, стражи правопорядка прибыли на место происшествия спустя несколько минут после того, как он сработал. Драгоценности были похищены из одного из выставочных залов (замок Эрандел открыт для посетителей). В настоящее время полиция изучает брошенный и подожженный автомобиль в соседнем местечке Барлавингтон на предмет связи с произошедшей кражей.

Мария Стюарт родилась 8 декабря 1542 года и спустя несколько дней после своего рождения была провозглашена королевой Шотландии в связи со смертью ее отца и прежнего короля Якова V. В 1548 году ее мать-регентша Мария де Гиз, управлявшая страной в период несовершеннолетия дочери, отправила последнюю во Францию. В 1558 году, когда Англией начала править ее двоюродная сестра - королева Елизавета I из династии Тюдоров - Мария Стюарт предъявила свои претензии на английский трон как правнучка короля Генриха VII, а в августе 1561 года вернулась в Шотландию. В 1567 году она была вынуждена отречься от шотландского престола из-за конфликта с протестантской верхушкой и в следующем году уехала в Англию, рассчитывая на защиту Елизаветы. Однако по прибытии Мария Стюарт была заключена под стражу, а в 1587 году ее казнили по обвинению в государственной измене.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Вечер культуры России и Азербайджана прошел в Москве
Вечер культуры России и Азербайджана прошел в Москве
Победителем &quot;Евровидения 2021&quot; стал представитель Италии (ВИДЕО,ФОТО)
Победителем "Евровидения 2021" стал представитель Италии (ВИДЕО,ФОТО)
За его внешней сдержанностью скрывалась добрая душа - Зия Шихлинский, режиссер фильма о Таире Салахове
За его внешней сдержанностью скрывалась добрая душа - Зия Шихлинский, режиссер фильма о Таире Салахове
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
COVID-статистика Грузии: За сутки число выздоровевших превысило число инфицированных Грузия 12:53
В Азербайджане откроется третий в мире центр нового бренда компании Google ИКТ 12:41
В Азербайджане снизились доходы компаний по оказанию услуг такси Экономика 12:39
SOCAR назвала сроки подписания грантового соглашения по проекту NEFERTITI Энергетика 12:34
В России выявили 8 406 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 12:33
Предложение денег в Азербайджане перешло к росту с февраля - Центробанк Финансы 12:32
G7 близка к заключению соглашения о налогообложении крупных мировых компаний Европа 12:32
В Азербайджане введут в эксплуатацию предприятие по производству памперсов (ВИДЕО) Экономика 12:31
Необходимо пресекать любые попытки посягательств армян на азербайджанскую культуру - израильский эксперт Политика 12:23
Госбюджет Азербайджана-2020 исполнен с дефицитом Финансы 12:21
Село Мюлкюдере Ходжавендского района (ВИДЕО) Политика 12:21
В Британии из замка украли четки шотландской королевы и другие драгоценности Европа 12:17
Стали известны расходы Азербайджана на борьбу с коронавирусом Общество 12:13
В Израиле с 1 июня снимут большую часть ограничений по коронавирусу Израиль 12:12
В ВС Азербайджана проводится конкурс «Лучший руководитель группы занятий по общественно-политической подготовке» (ФОТО) Общество 12:07
Поступления в госбюджет Азербайджана от кредитов иностранным государствам многократно превысили прогноз Финансы 12:04
Таджикистан-Азербайджан: дорогами дружбы и сотрудничества Таджикистан 12:04
В Азербайджане обнародован объем средств, выделенных на оборону и нацбезопасность Политика 12:03
Италия импортировала свыше 733 млн кубометров азербайджанского газа Энергетика 11:47
Вы и Ваш мозг: Кто в доме хозяин? Социум 11:43
Uzbekistan Airways открыла новые рейсы в Казахстан Узбекистан 11:41
Первый президент Армении о виновниках поражения во второй Карабахской войне Армения 11:39
Обнародован размер средств на разминирование освобожденных территорий Азербайджана Общество 11:39
В Баку отметят 140-летие Ашхабада (ФОТО) Туркменистан 11:35
Глава Минздрава ФРГ выступил за создание международного договора для борьбы с пандемиями Европа 11:33
SOCAR Turkey организует онлайн-программу летней стажировки для студентов Бакинской высшей школы нефти (ФОТО) Общество 11:26
Армения сама блокирует свою стабильность - российский политолог Политика 11:25
Туркменистан объявил аукцион по продаже госсобственности Финансы 11:24
В Карабахе будет создан новый национальный парк (Эксклюзив) Общество 11:19
От мин расчищены еще 243 га освобожденных азербайджанских территорий Политика 10:56
Глава МИД Ирана едет в Азербайджан Политика 10:51
Назван еще ряд госструктур Азербайджана, которые перейдут на G-Cloud ИКТ 10:42
Потерпевшими по уголовному делу армянских террористов, пытавших азербайджанских пленных, признаны 12 человек Общество 10:42
AccessBank объявляет тендер Тендеры 10:41
Азербайджан экспортировал в Грузию газ на более чем $227 млн Энергетика 10:33
Стоимость азербайджанской нефти за минувшую неделю (ОБЗОР) Финансы 10:32
Турция протестировала новый судоходный маршрут из Мраморного моря в Каспийское Транспорт 10:31
Назначен посол Туркменистана в Алжире Туркменистан 10:24
Вечер культуры России и Азербайджана прошел в Москве Культура 10:21
Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный проблеме положения беженцев - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО) Другие страны 10:20
Словакия видит возможности сотрудничества с Узбекистаном в управлении водными и лесными ресурсами Узбекистан 10:18
В Азербайджане названа дата выплаты адресной соцпомощи Общество 10:15
Иранская делегация посетит международную выставку сельскохозяйственной техники в Сирии Экономика 10:11
Золото в Азербайджане дорожает Финансы 10:02
Вакцинация китайским препаратом Sinovac начинается в Грузии Грузия 10:01
Азербайджан достойно представлен на международных мероприятиях (ФОТО/ВИДЕО) Общество 09:57
В Азербайджане будет организован марафон "YAŞAT" Общество 09:47
Турецкая BOTAŞ назвала объем отгрузки нефти с АЧГ через терминал в Джейхане с начала года Энергетика 09:46
Манат укрепился к евро и стабилен к российскому рублю Финансы 09:44
Нефть дорожает после публикации PMI еврозоны Энергетика 09:28
Азербайджанские гимнасты завоевали 10 медалей на международном турнире в Будапеште Общество 09:08
Посол Израиля выразил благодарность Азербайджану (ФОТО) Общество 08:59
Байден встретится с семьей Джорджа Флойда США 08:51
Почти 150 человек задержаны за нарушение запрета на массовые мероприятия в Калифорнии США 08:37
Президент Кыргызстана вылетел в Россию с рабочим визитом Кыргызстан 08:16
Финляндия может помочь Азербайджану в диверсификации экономики и снижении ее зависимости от нефтегазового сектора - МИД Энергетика 08:04
Президент Польши сегодня посетит Турцию с официальным визитом Турция 07:55
Количество случаев заражения коронавирусом в Казахстане превысило 375 тысяч Казахстан 07:37
Грузия сократила экспорт вина в Россию Бизнес 07:25
США пока не видят готовности Ирана вернуться к ядерной сделке Ядерная программа 07:10
Шесть человек погибли, двое пострадали в ДТП на севере Китая Другие страны 06:49
Переговоры Байдена и Мун Чжэ Ина помогут в диалоге с КНДР - Ли Ин Ен США 06:25
Любовь мужчины к рыбам превратила его дом в аквариум В мире 06:01
Маккензи счел, что РФ и КНР усилят влияние на Ближнем Востоке Россия 05:45
Названы идеальные продукты для быстрого похудения В мире 05:21
США раскрыли косвенное доказательство лабораторного происхождения коронавируса США 05:02
Роналду установил уникальное бомбардирское достижение Спорт 04:37
В МИД РФ призвали обсудить продвижение единой вакцины от ЕАЭС на мировые рынки Россия 04:07
Таджикистан и Узбекистан не будут размещать в своих странах американские войска - Кабулов Центральная Азия 03:44
Хакеры получили доступ к данным 4,5 млн пассажиров Air India Другие страны 03:25
Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера "Наполи" Спорт 03:01
Блинкен назвал разговор с Лавровым в Рейкьявике конструктивным и очень деловым США 02:34
Микроавтобус упал в ущелье в Боливии, пять человек погибли Другие страны 02:11
Число жертв падения кабинки на канатной дороге в Италии выросло до 14 Европа 01:47
«Лилль» нанес поражение «Анже» и стал чемпионом Франции Спорт 01:28
Страны - члены ВОЗ обсудят на ассамблее в Женеве борьбу с пандемией В мире 01:14
В Гвинее-Бисау 14 человек погибли в ДТП с участием грузовика Другие страны 00:41
Армия Афганистана уничтожила координатора "Аль-Каиды" из числа талибов Другие страны 00:23
ЕС финансирует проект финансовой интеграции и подотчетности, а также программу DIGITAL RE4M в Грузии Бизнес 00:01
Азербайджанские грации завоевали 11 медалей на международном онлайн-турнире Общество 23 мая 23:59
Абу-Даби включил Азербайджан в «Зеленый список» для туристов Экономика 23 мая 23:52
Азербайджанские гимнастки завоевали медали на международном турнире в Киеве Общество 23 мая 23:37
За сутки в мире выявили почти на 44 тыс. меньше зараженных коронавирусом, чем днем ранее Другие страны 23 мая 23:35
Минздрав Палестины объявил о 277 погибших в противостоянии с Израилем палестинцах Другие страны 23 мая 23:18
В США отказались принимать ядерный статус Северной Кореи США 23 мая 23:01
За 4 месяца в Узбекистан завезено 156 электромобилей Узбекистан 23 мая 22:45
В Иране будет запущено восемь железнодорожных проектов до конца года Экономика 23 мая 22:38
Грузинский экспорт трикотажа в Турцию увеличился Бизнес 23 мая 22:32
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 5,02 млн человек Турция 23 мая 22:19
Самолет Ryanair вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс Другие страны 23 мая 22:04
Ферстаппен выиграл Гран-при Монако и вышел в лидеры "Формулы-1" Спорт 23 мая 21:49
"Ливерпуль" и "Челси" сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона Спорт 23 мая 21:27
Биткоин ускорил падение до 18% Финансы 23 мая 21:15
В Чехии рестораны и кафе полностью возобновят работу 14 июня Европа 23 мая 20:47
В Грузии наблюдается рост поголовья крупного рогатого скота Бизнес 23 мая 20:11
В Иране открыты новые нефтехимические производства Экономика 23 мая 20:10
В Казахстане в рамках соглашения с иностранными недропользователями пересмотрят долю местного содержания Экономика 23 мая 20:09
В Азербайджане произошло землетрясение Происшествия 23 мая 19:48
В 2020 году АО «Казгеология» проводило геологоразведку в рамках 16 проектов Бизнес 23 мая 19:35
Объем платных услуг населению Нахчыванской АР сократился Экономика 23 мая 19:34
Все новости