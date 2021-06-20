На востоке Франции объявили предпоследний уровень погодной опасности из-за гроз и жары

Предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в воскресенье в 22 департаментах на востоке Франции в связи с сильными грозами и жарой. Об этом сообщила национальная метеорологическая служба Meteo-France, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Новое ухудшение обстановки с грозами ожидается в конце утра воскресенья. Грозы возобновятся с новой силой в Центральном массиве, а к вечеру переместятся на северо-восток и на север Альп", - гласит предупреждение на сайте организации.

Отмечается, что нынешний грозовой период сопровождается сильными ветрами с порывами до 27,7 м/с. В некоторых регионах за короткий период выпадет от 20 до 50 мм осадков, из-за чего ожидаются локальные подтопления. Также возможны осадки в виде града. В то же время синоптики указывают, что на фоне гроз ожидается общее снижение температуры и отмена предупреждения о сильной жаре во многих департаментах.