Во Франции люди вышли на акции против ограничений в связи с COVID-19

Массовые акции протеста против так называемых санитарных пропусков и обязательной вакцинации от COVID-19 для ряда профессий проходят в субботу в некоторых городах Франции, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В Париже на манифестацию, организованную движением "желтых жилетов", вышли несколько тысяч человек. В толпе звучат лозунги: "Макрон, здесь не хотят твоих пропусков".

Против ограничительных мер французских властей также протестуют в субботу и в других городах Франции - в Лионе, Дюнкерке, Перпиньяне, Ницце.

В прошлую субботу, согласно данным МВД Франции, в аналогичных акциях приняли участие около 114 тыс. человек по всей Франции, в Париже собралось около 18 тыс. человек.

Санитарный пропуск, согласно планам правительства, будет обязательным для доступа во все места досуга и культуры, на мероприятия с участием более 50 человек, в кафе и рестораны, торговые центры, поезда, самолеты и междугородние автобусы. В него будут занесены сведения либо о полной вакцинации, либо о недавнем отрицательном результате теста ПЦР. Городской общественный транспорт останется открытым для всех граждан.