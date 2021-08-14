Пенсия Меркель составит около €15 тыс
Канцлер ФРГ Ангела Меркель после ухода с поста будет получать пенсию в размере порядка €15 тыс.в месяц. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в подсчетах Федерации налогоплательщиков Германии.
По данным, такая сумма складывается из того, что Меркель долгое время являлась членом Бундестага, а также занимала пост канцлера ФРГ.
26 сентября в Германии состоятся парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство. Меркель свою кандидатуру выдвигать не стала и заявила о намерении уйти из политики после выборов.
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