Британский военный погиб на Кипре

Трое британских военнослужащих попали в ДТП на Кипре. В результате аварии один из них скончался. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Ren.tv, сообщила администрация военных баз Акротири и Декелия.

Двое выживших в ДТП военных получили легкие травмы.

Предварительно, водитель не справился с управлением и влетел в деревья.

На Кипре остаются военные базы Великобритании, несмотря на то, что остров перестал быть британской колоние и стал независимым в 1960 году.