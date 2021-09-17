В Италии COVID-паспорт станет обязательным для всех работников

С 15 октября все итальянцы смогут работать только при наличии COVID-паспорта - документа, подтверждающего отсутствие коронавируса или наличие иммунитета к нему. Соответствующий указ в четверг приняло правительство Италии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Corriere della Sera.

COVID-паспорт, или Green Pass ("зеленый пропуск") можно получить тремя способами: сделав прививку от коронавируса, предоставив свидетельство о недавно перенесенном COVID-19 или отрицательный тест на коронавирус. Результат теста действителен в течение 72 часов, причем бесплатно его сделать можно только тем, кому противопоказана вакцинация.

Работников, которые после 15 октября не предоставят COVID-паспорт, отстранят от работы без сохранения зарплаты. Тем, кто продолжит работать без Green Pass, грозит штраф в размере от 600 до 1500 евро, следует из текста указа, опубликованного Corriere della Sera. Контролировать наличие пропуска должен работодатель.

Работать удаленно по-прежнему можно без COVID-паспорта.

По оценкам итальянского правительства, эти меры затронут 23 миллиона человек в Италии. При этом около 75% итальянцев в возрасте от 12 лет уже сделали прививку. По данным Национального института здравоохранения Италии, с февраля 2021 года 99% умерших от коронавируса не были привиты.

Принимаемые в Италии меры в отношении COVID-паспортов - одни из самых жестких в Европе. Ранее в стране Green Pass уже сделали обязательными при поездках на самолетах, поездах, паромах, межрегиональных автобусах, при посещении бассейнов, спортзалов, кинотеатров, стадионов, театров. Кроме того, на этой неделе "зеленый пропуск" стал обязательным для итальянских учителей.

Во Франции введение "санитарных паспортов" для поездок транспорте, кроме городского общественного, при посещении общепита и культурных учреждений, а также для всех медиков вызвало массовые протесты.