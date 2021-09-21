В Испании расследуют как теракт наезд машины на террасу бара в Мурсии

Национальная судебная коллегия Испании расследует как террористический акт наезд машины на террасу бара в автономном сообществе Мурсия. Об этом сообщила во вторник газета El Mundo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел 17 сентября в муниципалитете Торре-Пачеко. За рулем транспортного средства находился 30-летний подданный Марокко. В результате случившегося погибли два человека, в том числе сам водитель, еще несколько человек пострадали. Предполагается, что перед наездом на террасу бара марокканец ранил себя холодным оружием.

По версии издания, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине записку. Ее автор утверждал, что его поступок являлся террористической атакой. Кроме того, один из очевидцев случившегося заверил, что видел, как водитель автомобиля перед наездом поднял руки вверх, якобы читая молитву.