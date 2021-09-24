Список одобренных ВОЗ лекарств от COVID-19 пополнили два моноклональных антитела

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) одобрили использование моноклональных антител казиривимаба и имдевимаба при лечении от коронавирусной инфекции пациентов из двух групп риска. Обновленные рекомендации опубликовал British Medical Journal, Trend со ссылкой на ТАСС.

"Причиной для публикации новой версии рекомендаций стало то, что недавно были опубликованы итоги четырех крупных клинических испытаний казиривимаба и имдевимаба. По их завершению можно рекомендовать использовать эти антитела для защиты самых уязвимых пациентов от развития тяжелых форм COVID-19, а также для лечения тяжелобольных, у которых нет собственных антител", – пишут исследователи.

Казиривимаб и имдевимаб – это моноклональные антитела, созданные специалистами американской компании Regeneron для борьбы с коронавирусной инфекцией. Их комбинация была предварительно одобрена для применения в США, Японии и других странах мира.

В рекомендациях экспертов ВОЗ отмечается, что эти препараты недавно прошли сразу четыре крупных клинических испытания, в рамках которых ученые оценили возможность использования этих антител для профилактики и подавления тяжелых форм коронавирусной инфекции.

Эти испытания показали, что препараты на базе комбинации казиривимаба и имдевимаба особенно эффективно действуют на две группы пациентов. С одной стороны, ученые обнаружили, что их предварительное введение защищает людей из группы риска от развития тяжелых форм COVID-19, а с другой – они выяснили, что они спасают жизни тех больных, чей организм не вырабатывает собственные антитела.

С другой стороны, ученые не зафиксировали серьезных положительных сдвигов в состоянии остальных носителей SARS-CoV-2 и не открыли свидетельств того, что прием антител заметно уменьшал вероятность того, что здоровые добровольцы заразятся коронавирусом. Поэтому эксперты ВОЗ пока не рекомендуют использовать казиривимаб и имдевимаб для лечения любых других групп пациентов, кроме двух выше обозначенных.