Джонсон заявил, что штамм "омикрон" передается между вакцинированными

Европа 28 ноября 2021 05:34 (UTC+04:00)
Джонсон заявил, что штамм "омикрон" передается между вакцинированными

Новый штамм коронавируса "омикрон" якобы способен передаваться между полностью вакцинированными людьми. Соответствующее заявление сделал премьер Великобритании Борис Джонсон, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

По его словам, вирус распространяется исключительно быстро, сообщает Би-Би-Си. Джонсон считает, что для нового штамма не станет преградой даже коллективный иммунитет от коронавируса.

В Британии предприняты беспрецедентные меры безопасности. Сейчас все въезжающие в страну обязаны сдавать ПЦР-тест, а туристам приходится находиться на самоизоляции до получения отрицательного результата анализа.

Ужесточен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и торговых точках. Джонсон призвал все население страны срочно привиться от коронавируса.

По его мнению, вакцины должны обеспечить "хотя бы какую-то защиту".

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