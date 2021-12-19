Власти ФРГ объявили Британию зоной распространения мутаций

Правительство Германии из-за штамма "омикрон" вносит Великобританию с 20 декабря в список стран и регионов, в которых широко распространены мутации коронавируса. Об этом сообщил в субботу вечером специализирующийся на вирусологии Институт Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Включение в перечень зон распространения мутаций на практике ведет к существенным ограничениям на поездки. Все прибывающие из Соединенного Королевства в Германию, независимо от того, привиты они или переболели, будут вынуждены отправляться на 14-дневный карантин.