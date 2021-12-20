Британский министр финансов выступил против новых ограничений из-за COVID-19 на Рождество

Министр финансов Великобритании Риши Сунак присоединился к 10 министрам британского кабинета, которые в условиях распространения варианта коронавируса "омикрон" выступают против введения новых ограничений перед Рождеством. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщило издание The Times.

Министр считает, что до принятия решения следует дождаться, пока информация о распространении этого штамма станет более ясной.

В то же время, в минувшее воскресенье вероятность дальнейших ограничений по COVID-19 перед Рождеством не исключил министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид , который отметил что распространение штамма "омикрон" происходит очень быстро.

Он в интервью телерадиокорпорации ВВС сказал, что "омикрон" становится доминирующим штаммом в стане.

По его словам, если чуть более двух недель назад пациенты, у которых был выявлен "омикрон", составляли около 1% всех заболевших, то по состоянию на минувшие выходные этот показатель вырос почти до 60%.

Научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям при британском кабине заявила, что, если не будут приняты меры, то в ближайшее время в госпитализации ежедневно будут нуждаться около 3 тысяч пациентов, инфицированных COVID-19.