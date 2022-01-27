Финляндия продлила ограничения из-за ковида на границе до 14 февраля

Финляндия продлила действие введенных из-за пандемии коронавируса ограничений на границах до 14 февраля. Такое решение принял в четверг госсовет страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Действие введенных в конце декабря ограничений на границе между Финляндией и странами Шенгена истекает 31 января. В свою очередь, ограничения на внешних границах продлеваются до 14 февраля", - указало МВД страны в распространенном сообщении.

С февраля также будут сняты ограничения на границе для прибывающих в Финляндию из стран ЕС, не входящих в Шенгенскую зону.

От въезжающих из стран, не входящих в ЕС или Шенгенскую зону, на границе требуется предъявить сертификат с информацией о вакцинации или о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании, а также отрицательный результат теста, сделанного менее чем за 48 часов до поездки. В основном эти требования касаются туристов, при этом для ряда категорий лиц, включая финских граждан и постоянно проживающих в Финляндии, а также въезжающих членов семей финнов или близких родственников, требования менее жесткие.