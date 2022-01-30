Проект 2-го терминала СПГ в Греции получил окончательное инвестиционное решение

Принято окончательное инвестиционное решение о строительстве в Греции второго терминала по приему сжиженного природного газа - в Александруполисе, сообщил оператор проекта Gastrade SA, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В стране уже работает один терминал СПГ - Revithoussa LNG компании DESFA, в 45 км от Афин. В 2021 году он принял 2,4 млрд куб. м газа.

Новый плавучий терминал мощностью 5,5 млрд куб. м в год должен заработать в конце 2023 года. Оператор отмечает, что мощности терминала законтрактованы уже наполовину. По мнению Gastrade, принимаемый газ может распределяться на рынки Греции, Болгарии, Румынии, Сербии и Северной Македонии, Молдавии и Украины.

Проект строительства терминала получил господдержку от Греции на 167 млн евро.