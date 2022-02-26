Бой за Васильков завершился победой ВСУ
Мэр города Наталья Баласинович заявила, что штурм российскими военными Василькова Киевской области, который длился всю ночь, закончился победой ВСУ, передает Trend со ссылкой на УНИАН.
"Сейчас заканчиваются бои. Можно сказать, что в Василькове уже тихо, и наша страшная ночь подошла к своему концу", - сказала глава города.
По ее словам, со вчерашнего дня в городе был ракетный обстрел воинских частей и аэродрома, высаживался десант.
Вовремя подоспели присланные из столицы боевые машины, после боев с ранеными и погибших Васильков отстояли.
Напомним, в городе Васильков Киевской области всю ночь продолжались ожесточенные бои.
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